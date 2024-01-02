Німеччина збільшує військову допомогу. Навіть шукає додаткові джерела фінансування. Зокрема, податки. Німецькі економісти рекомендують уряду запровадити збір солідарності з Україною. Як на цю ідею відреагували в уряді? І чи були вже подібні прецеденти в історії сучасної Німеччини? Тетяна Логунова розкаже.

Солідарність - політична, військова і … фінансова. Німецькі економісти пропонують уряду запровадити новий податок. Так званий, збір солідарності з Україною. Ідею озвучила Моніка Шнітцер - голова ради економічних експертів при федеральному уряді Німеччини. Цей орган, який ще називають "радою мудреців", яка займається розробкою рекомендацій для німецького кабміну.

Моніка Шнітцер в інтерв'ю виданню Rheinische Post:

Особливі події вимагають особливих заходів. Запровадження податку солідарності з Україною як надбавки до прибуткового податку для надання військової допомоги могло б стати відповіддю на цей виклик.

Шнітцер і сама визнає - нововведення точно не викличе захвату в німців, які й без того сплачують дуже високі податки. Утім, економістка і її колеги по раді мудреців вважають його виправданим і своєчасним.

Моніка Шнітцер в інтерв'ю виданню Rheinische Post:

Звісно, це не популярний захід. Але зрештою, у цій війні йдеться і про нашу безпеку. Краще діяти зараз, ніж тоді, коли агресія росії несподівано вимагатиме зовсім інших заходів.

Податок на солідарність - ідея не нова. Подібний збір німці вже платили роками. Це був спеціальний внесок, який запровадили одразу після об'єднання Західної та Східної Німеччини. За його рахунок фінансували розбудову німецьких земель, які належали до колишньої Німецької Демократичної республіки. Збір на солідарність складав 5 з половиною відсотків від корпоративного та прибуткового податку і щороку приносив до німецького бюджету мільярди євро. Скасували цей податок лише два роки тому.

Представники німецького уряду на пропозицію економістів поки не відреагували. Утім, можна спрогнозувати, що принаймні одна партія, з тих, що входять до правлячої коаліції, буде проти збору на солідарність з Україною. А саме вільні демократи, які обіцяли своїм виборцям не підвищувати існуючі податки й не запроваджувати нові.

Утім, допомога Україні від Німеччини гарантована і без податку на солідарність. У наступному році, наша держава отримає від німців 8 мільярдів євро. Саме таку суму урядова коаліція заклала у бюджет, який парламент затвердить на початку січня.