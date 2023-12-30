Законопроєкт про поліпшення системи мобілізації та військового обліку, внесений до Верховної Ради, буде винесений на голосування лише після обговорення та доопрацювання. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.

"Війна, яку ми сьогодні маємо на території України, потребує юридично правильного оформлення. І щодо мобілізаційних процесів. Тому що той закон, який сьогодні використовується, не відповідає нинішнім реаліям.

І тому це дуже добре, що на рівні Генштабу, Міністерства оборони, Міністерства фінансів чи Кабміну в цілому, на рівні профільних комітетів Ради, на рівні експертного середовища відбувається дискусія. Це правильно! Тому що юридичні зміни треба внести в цей законопроект.

Чи буде він у такому вигляді? Ні. Безумовно, для того і вноситься певний законопроєкт - для обговорення. Після того, як буде все враховано, будуть внесені відповідні зміни, ми отримаємо більш-менш оптимальний законопроєкт, який враховує, що в нас довга, масштабна, інтенсивна війна. І росія не буде десь там зупинятись, вона буде тиснути, доки не програє цю війну...

Попри те, що традиційно для України спочатку багато хейту, багато хайпу, багато токсичності, багато скандалів, але поступово, побачите, цей законопроєкт буде обговорено і врегульовано так, щоб там були відповідні правильні нормативні позиції.

Після цього, безумовно, парламент буде його голосувати в першому, другому читанні, і будемо мати новий закон про мобілізацію", - заявив Подоляк.