Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, щоб обговорити результати військових подій у році та визначити стратегію на наступний рік.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

"Підсумкова Ставка цьогоріч. Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.

З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.

Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України".

Нагадаємо, кількість жертв масованої ракетної атаки рашистів по Україні досягла 39 людей, ще 159 поранено.