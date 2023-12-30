Зеленський провів Ставку щодо підсумків року і стратегії на наступний [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, щоб обговорити результати військових подій у році та визначити стратегію на наступний рік.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
"Підсумкова Ставка цьогоріч. Підбили воєнні підсумки року. Проаналізували результати ведення бойових дій та наші рішення. Що ми зробили правильно, а що могли зробити краще.
З урахуванням цих висновків, прогнозів і наших можливостей визначили стратегію застосування Сил оборони на прийдешній рік.
Цьогоріч Україна не відступила на жодному напрямку на землі, повернула собі море і зробила безпечнішим небо. Ми продовжуємо працювати як одна команда. Дякую кожному й кожній, хто віддає всі сили заради перемоги України".
Нагадаємо, кількість жертв масованої ракетної атаки рашистів по Україні досягла 39 людей, ще 159 поранено.
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