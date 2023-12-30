Прикордонники підтвердили, що можуть вимагати документи від ТЦК у багатодітних чоловіків [ Редагувати ]
У Держприкордонслужбі підтвердили, що внаслідок фальсифікацій документів може виникнути вимога до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема до багатодітних батьків, пред'явити витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в їх військово-облікових документах.
Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для "Української правди".
"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах", - сказав Демченко.
Зазначено, що в суботу в соцмережах розпочалося активне поширення повідомлень про те, що українців, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних батьків, тепер не випускають за кордон без відповідної довідки від ТЦК.
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