У Держприкордонслужбі підтвердили, що внаслідок фальсифікацій документів може виникнути вимога до чоловіків, яким дозволено перетинати кордон, зокрема до багатодітних батьків, пред'явити витяг із протоколу ТЦК або запис про відстрочку в їх військово-облікових документах.

Про це розповів речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі для "Української правди".

"Зважаючи, що ми неодноразово виявляли підробки документів, пов’язаних з багатодітством, наші інспектори можуть перевіряти цю умову виїзду чоловіків, зокрема, і за документами з територіальних центрів комплектування. Це можуть бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку, або запис про відстрочку в військовооблікових документах", - сказав Демченко.

Зазначено, що в суботу в соцмережах розпочалося активне поширення повідомлень про те, що українців, зокрема інвалідів 3 групи та багатодітних батьків, тепер не випускають за кордон без відповідної довідки від ТЦК.