росіяни у суботу ввечері завдали понад 6 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.

Також є влучання у готель в центрі міста.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, кількість жертв масованої ракетної атаки рашистів по Україні досягла 39 людей, ще 159 поранено.