росіяни вдарили по центру Харкова: влучили у житловий будинок [ Редагувати ]
росіяни у суботу ввечері завдали понад 6 ударів по Харкову, є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомили мер Харкова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури. Подробиці згодом", - йдеться у повідомленні.
Також є влучання у готель в центрі міста.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в Полтавській, Харківській, Сумській та Дніпропетровській областях.
Нагадаємо, кількість жертв масованої ракетної атаки рашистів по Україні досягла 39 людей, ще 159 поранено.
по темі
Ввечері суботи, 30 грудня, російська федерація знову атакувала Харків, призводячи до пошкоджень житлових будинків та готел
Влучання зафіксовані у різних місцях. В обласному центрі побито приватні та багатоповерхові будинки, пошкоджено автівки та інфраструктуру. Як ліквідовували наслідки ворожих ударів, подивіться.
З 5-ї ранку по Харкову окупанти випустили 22 ракети. Це були С-300 та Х-22. Поцілили в промислові, інфраструктурні об'єкти, уламками побило лікарні. Докладніше про наслідки - в сюжеті Світлани Шекери.
У пʼятницю, 29 грудня, кількість жертв в Україні внаслідок масованої атаки зросла
Окупанти завдали понад 20 ударів по місту Харкову, попередньо - ракетами С-300. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов