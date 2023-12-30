Українська співачка та телеведуча Альона Вінницька наразі знаходиться в Києві і про неї є погані новини. Відомо, що вона серйозно зловживає алкоголем.

За словами блогера Богдана Беспалова, артистка, на жаль, не змогла подолати свої внутрішні труднощі та боротьбу з особистими демонами. Про це він розповів у відео, розміщеному на своєму YouTube-каналі.

Отже, ексклюзив - співачка… перебуває в Києві в своєму будинку, нікуди вона не виїздила. Я, чесно кажучи, не знаю, як підійти до цього питання делікатно… На сьогоднішній день вона грішить чаркою, грішить дуже серйозно, - сказав він.

Важливо відзначити, що Альона Вінницька народилася в столиці України 27 грудня 1974 року. У період з 2000 по 2003 рік вона була учасницею гурту "ВІА Гра", а після цього розпочала успішну сольну кар'єру. Варто відзначити, що Вінницька не обмежується лише діяльністю артистки, вона також є авторкою та композиторкою.

Нагадаємо, екс-солістка гурту Artik & Asti Анна Asti, проживаючи в росії та утримуючись від коментарів щодо війни в Україні, стала об'єктом заборон в країні-агресорці.