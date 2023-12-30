Удар по центру Харкова: що відомо про атаку [ Редагувати ]
Ввечері суботи, 30 грудня, російська федерація знову атакувала Харків, призводячи до пошкоджень житлових будинків та готелю. Про це повідомляє "РБК-Україна".
За словами Терехова, росіяни вдарили по місту 16 разів. В результаті цих атак була пошкоджена цивільна інфраструктура: лікувальні заклади, багатоквартирні будинки, магазини та інші громадські об'єкти, а також транспорт.
Пізніше Терехов повідомив про 16 постраждалих. За попередньою інформацією, вдалося уникнути жертв, але 5 осіб госпіталізовано.
5-зірковий готель Kharkiv Palace, розташований на проспекті Правди, 2 у центральній частині міста, зазнав пошкоджень в результаті ракетної атаки. Готель, відкритий 15 грудня 2011 року, має 171 номер, три ресторани та великі конференц-зали.
"Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі", - сказав Терехов.
Терехов зауважив, що в центрі міста сталися два потужні вибухи, спричинені ракетами типу "С-300", що були випущені з Бєлгородської області.
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