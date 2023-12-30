Ввечері суботи, 30 грудня, російська федерація знову атакувала Харків, призводячи до пошкоджень житлових будинків та готелю. Про це повідомляє "РБК-Україна".

За словами Терехова, росіяни вдарили по місту 16 разів. В результаті цих атак була пошкоджена цивільна інфраструктура: лікувальні заклади, багатоквартирні будинки, магазини та інші громадські об'єкти, а також транспорт.

Пізніше Терехов повідомив про 16 постраждалих. За попередньою інформацією, вдалося уникнути жертв, але 5 осіб госпіталізовано.

5-зірковий готель Kharkiv Palace, розташований на проспекті Правди, 2 у центральній частині міста, зазнав пошкоджень в результаті ракетної атаки. Готель, відкритий 15 грудня 2011 року, має 171 номер, три ресторани та великі конференц-зали.

"Одна ракета прилетіла в готель, друга вдарила по житловому будинку теж у центрі", - сказав Терехов.

Терехов зауважив, що в центрі міста сталися два потужні вибухи, спричинені ракетами типу "С-300", що були випущені з Бєлгородської області.