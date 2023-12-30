Били саме по житлових кварталах: які наслідки російської атаки по Одещині

Під час масованого нападу на Україну з літаків стратегічної авіації окупанти спрямували по місту вісім ракет - і при цьому вдарили саме по житлових кварталах. Докладніше про ситуацію у місті - дивіться далі.