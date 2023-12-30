Росіяни ударили по Одесі ракетою Х-59 [ Редагувати ]
Ввечері 30 грудня російські сили атакували Одесу за допомогою тактичної авіації. Ворог використав ракету Х-59, яка вразила територію одного з підприємств у місті.
Про це повідомляє голова Одеської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Кіпер.
Зазначено, що ракету випустили з літака, який заходив з акваторії Чорного моря.
З літака тактичної авіації, який заходив з акваторії Чорного моря, випустили авіаційну керовану ракету Х-59, яка влучила по території одного з підприємств. На щастя, люди не постраждали, - розповів Кіпер.
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