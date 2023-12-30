Зеленський увів у дію санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський впровадив рішення РНБО щодо застосування санкцій проти шести громадян російської федерації.
Про це йдеться в указі глави держави.
Відзначається, що санкції були введені через використання ними українських документів під іншими іменами.
Санкції введено проти:
- Буркіна Єгора Васильовича, громадянина рф. Він може використовувати документи, які оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Амірханяна Андрія Абрамович, громадянина рф, який може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Градопольцева Артема Олександровича, громадянина рф, який в Україні отримав посвідчення біженця;
- Кліпова Дениса Івановича, громадянин рф, який в Україні отримав посвідчення біженця;
- Галямова Тимура Ільясовича, громадянина рф, який користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- Сафіханова Альберта Мінулловича, громадянина рф, який користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
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