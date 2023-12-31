Сьогодні, 31 грудня, у всьому світі відзначається Медитація заради миру або Всесвітня година миру. Також віряни вшановують пам'ять преподобної Меланії. Сьогодні прийде Новий рік.

31 грудня 2023 року - це неділя і 676-й день війни в Україні.

У церковному календарі сьогодні відзначається день пам'яті преподобної Меланії. Народжена в римській заможній родині, Меланія вже в дитинстві обрала християнство. Її бажання віддати своє життя Богові виділяло її серед однолітків. Незважаючи на те, що її батьки видали заміж за чоловіка, якого вона не кохала, Меланія намагалася вплинути на нього і схилити його до християнства. Після того, як у родині народилися двоє дітей, які пізніше померли, чоловік також прийняв християнство і змінив своє життя, живучи благочестиво.

Що не можна робити

Не рекомендується давати чи брати гроші в позику, оскільки це може призвести до фінансових труднощів, які можуть тривати протягом усього року.

Розпочинати новий проект не є найкращою ідеєю, ймовірно, це призведе до негативних результатів.

Важливо тримувати сміття вдома, заборонено його вивозити.

Нагадаємо, "Подробиці" зібрали новий календар імен на січень 2024 року.