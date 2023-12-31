росія активізує свої зусилля з метою підірвати підтримку України в Франції.

Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на документи Кремля та інтерв'ю з європейськими посадовцями з питань безпеки та ультраправими політичними діячами.

Видання висвітлює, що маневрування та зв'язки Кремля з різними ультраправими партіями в Європі, зокрема в Франції, стають причиною занепокоєння окремих європейських чиновників перед виборами до Європейського парламенту у червні.

Документи Кремля, отримані європейською службою безпеки та проаналізовані The Washington Post, свідчать, що Сергій Кирієнко, перший заступник голови адміністрації президента рф володимира путіна, доручив кремлівським політтехнологам сприяти політичним розбратам у Франції через соціальні мережі.

Ціль Москви – підірвати підтримку України та послабити рішучість НАТО, свідчать документи. Ці зусилля схожі на аналогічне втручання в Німеччину, де Кремль намагався об’єднати крайніх правих і ультралівих у антивоєнний альянс, - йдеться у матеріалі The Washington Post.

Нагадаємо, у січні 2024 року у Франції почне роботу Коаліція артилерії з посилення української армії.