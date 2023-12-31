Нічна атака рф: у Генштабі розповіли, скільки цілей вдалося збити [ Редагувати ]
30 грудня ввечері, росія розпочала нову серію масових повітряних атак за допомогою дронів на території України. Про це повідомив Генштаб.
Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші оборонці знищили 21 ударний дрон, - йдеться у повідомленні.
Варто відзначити, що під час нічної атаки Збройні Сили росії використовували дрони для нападу на Харків. Місцеві мешканці чули звуки вибухів.
Очільник поліції Харківської області Володимир Тимошко заявив, що один з безпілотників вдарив по житловому будинку, тоді як інший атакував будівлю соціальної інфраструктури.
по темі
В ніч на четвер, 28 грудня, російські війська вчинили атаку на Україну, використовуючи вісім безпілотників
Дрони-камікадзе типу Shahed, випущені росією, надходять до України із п'яти різних майданчиків, і кількість таких місць може збільшитися
За останній тиждень "Армія дронів" завдала ударів по 391 опорному пункту російських військових
В ніч з 21 на 22 грудня війська російської федерації атакували Київ за допомогою безпілотників
Вранці армія країни-агресорки вдарила по Нікополю. Усі подробиці далі.