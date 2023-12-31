Рятувальники у Києві виявили тіла ще двох загиблих під завалами, збільшивши загальну кількість жертв атаки російських сил 29 грудня до 19 осіб.

Цю інформацію оприлюднили КМВА у Telegram та ДСНС у Києві на своїй сторінці у Facebook.

Представники ДСНС уточнили, що тіла загиблих були визволені із-під завалів у Шевченківському районі Києва.

Ще двоє загиблих. Разом вже − 19!

"Переміщено та вивезено 1400 м куб зруйнованих будівельних конструкцій, від початку робіт – 1765 м куб. Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі".

До робіт залучені 91 рятувальник, 34 одиниці техніки та кінологічний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, у Подільському районі горів склад на площі орієнтовно 3000 м2.