Удар росіян по Києву 29 грудня: кількість загиблих знову збільшилася [ Редагувати ]
Рятувальники у Києві виявили тіла ще двох загиблих під завалами, збільшивши загальну кількість жертв атаки російських сил 29 грудня до 19 осіб.
Цю інформацію оприлюднили КМВА у Telegram та ДСНС у Києві на своїй сторінці у Facebook.
Представники ДСНС уточнили, що тіла загиблих були визволені із-під завалів у Шевченківському районі Києва.
Ще двоє загиблих. Разом вже − 19!
"Переміщено та вивезено 1400 м куб зруйнованих будівельних конструкцій, від початку робіт – 1765 м куб. Аварійно-рятувальні роботи тривають в цілодобовому режимі".
До робіт залучені 91 рятувальник, 34 одиниці техніки та кінологічний розрахунок ДСНС.
Нагадаємо, у Подільському районі горів склад на площі орієнтовно 3000 м2.
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