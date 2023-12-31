В Київській області спалахнула пожежа після нічної атаки дронів-камікадзе. Цей інцидент стався на об'єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомила Київська ОВА в Telegram.

Упродовж цієї ночі в Київській області працювала ППО для відбиття атак "шахедів".

Внаслідок атаки на один з об'єктів критичної інфраструктури виникла пожежа внаслідок падіння уламків. Цей випадок трапився на відкритій території, але пожежу оперативну ліквідували.

За попередніми відомостями, атака не призвела до пошкоджень житлових будівель, інцидент не призвів до жертв чи постраждалих.

Навіть напередодні Нового Року ворог продовжує здійснювати терористичні атаки. Тому просимо кожного мешканця області не ігнорувати небезпеку. Під час сигналу повітряної тривоги важливо бути у безпечному місці, - зазначає голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

Нагадаємо, 30 грудня ввечері, росія розпочала нову серію масових повітряних атак за допомогою дронів на території України.