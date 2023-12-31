Українська виконавиця та ексучасниця продюсерського центру MOZGI Entertainment Мішель Андраде щиро розповіла про стосунки з артистом Потапом після негативних уоментарів громадськості у його бік.

Мішель визнала, що вона припинила всі комунікації з Потапом, оскільки той момент минув, коли вони були взаємно необхідні одне для одного. Крім того, вона прокоментувала конфліктну поведінку артиста, натякаючи на те, що настав той період, коли він помиляється.

Про це розповіла співачка в програмі "Ранок у великому місті".

Ми до того, як почалася повномасштабна війна, перестали спілкуватися з Потапом взагалі. Тому що час прийшов. Інколи так буває, що ти продовжуєш спілкування з друзями, а іноді буває так, що ти розумієш, що ні, не потрібно більше. Ось так. У кожної людини є моменти, коли вона помиляється. Мені здається, що він такий період зараз і переживає, - сказала Мішель.

Нагадаємо, блогер-мільйонник Олег Машуковський приголомшив своїх прихильників новим відео, на якому він з'явився разом із своїм коханим Данею. Обидва вони позували в чорних смокінгах з білими сорочками та метеликами.