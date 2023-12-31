У Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного терору 29 грудня [ Редагувати ]
Число жертв внаслідок ракетного терору в Дніпрі 29 грудня знову зросло, оскільки ще одна постраждала людина померла в лікарні.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у Telegram.
У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього, - йдеться у повідомленні.
Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру становить 7 осіб. Зазначається, що 18 пацієнтів продовжують отримувати лікування в лікарнях, серед яких є півторарічний хлопчик. Більшість постраждалих перебувають у середньо-важкому стані, двоє - у важкому.
Нагадаємо, 29 грудня російська армія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину з них збили сили ППО.
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