Число жертв внаслідок ракетного терору в Дніпрі 29 грудня знову зросло, оскільки ще одна постраждала людина померла в лікарні.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак у Telegram.

У лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яка сталася зранку 29 грудня. Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, загальна кількість загиблих внаслідок ракетних ударів по Дніпру становить 7 осіб. Зазначається, що 18 пацієнтів продовжують отримувати лікування в лікарнях, серед яких є півторарічний хлопчик. Більшість постраждалих перебувають у середньо-важкому стані, двоє - у важкому.

Нагадаємо, 29 грудня російська армія випустила по Україні приблизно 110 ракет, більшу частину з них збили сили ППО.