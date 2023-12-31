Російські терористи атакували село Борова в Ізюмському районі Харківської області, призводячи до загибелі трьох осіб.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

Окупанти обстріляли населений пункт о 00:14 та 00:34. В результаті атаки зруйновано приватний будинок, під завалами якого були виявлені тіла жінки та двох чоловіків.

Очільник сільської військової адміністрації Борової Олександр Тертишний, коментуючи подію для "Суспільного", зазначив, що ймовірно, російські нападники використали керовані авіаційні бомби. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено три будинки, а загиблі були працівниками місцевого житлово-комунального підприємства.

Нагадаємо, ввечері суботи, 30 грудня, російська федерація знову атакувала Харків, призводячи до пошкоджень житлових будинків та готелю.