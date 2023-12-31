Дві людини загинули та 12 поранені унаслідок ракетного удару по Селидовому в Покровському районі. Про це повідомила поліція Донецької області.

Три ракетних удари, зокрема з ОТРК "Іскандер-М", росія завдала по Селидовому - вбила двох мирних мешканців, ще 12 людей поранені. Руйнувань зазнали 38 приватних і 5 багатоквартирних будинків, навчальний заклад, адмінбудівля.

Ворог продовжує знищувати населення Донеччини та руйнувати будинки містян. 30 грудня о 21:00 окупанти використали проти цивільних громадян ракету в Селидовому ракету С-300, повідомила прокуратура Донеччини.

По одній з вулиць загинув 63-річний чоловік, який перебував неподалік від епіцентру вибуху. Крім того, зазнали поранень різного ступеня тяжкості 6 мешканців багатоквартирного житлового будинку.

Напередодні по Селидовому вдарили ракетою "Іскандер-М", повідомила прокуратура. Від отриманих тілесних ушкоджень, несумісних з життям, загинула місцева мешканка 60 років. Її 36-річний син дістав поранення й нині перебуває в лікарні.

Також в результаті обстрілу з боку зс рф травмувалися двоє 25-ти й 31-річних чоловіків та жінка 65 років. Звернулися до медзакладу з забоями й двоє жінок 68 і 76 років. Пошкоджено 38 приватних домоволодінь і лінії електропередач.