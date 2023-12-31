На Тернопільщині перекинувся бензовоз [ Редагувати ]
На Тернопільщині перекинувся бензовоз, частина палива витікла в грунт. Про це повідомила ГУ ДСНС України у Тернопільській області.
31 грудня о 08:35 на номер екстреного виклику "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася між селами Довжанка та Цебрів Тернопільського району, на автошляху М-09 "Тернопіль - Львів - Рава-Руська".
На слизькій дорозі водій бензовоза втратив контроль за керуванням. Автомобіль з'їхав на узбіччя та перекинувся. На щастя, внаслідок ДТП потерпілих немає, але з люків цистерни відбувся витік пального.
Рятувальники прибули на місце аварії та допомагли у ліквідації наслідків надзвичайної події, зокрема, запобігли пожежі.
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