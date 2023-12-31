У Києві з-під завалів дістали тіла 23 загиблих [ Редагувати ]
У Києві з-під завалів внаслідок ракетного удару 29 грудня дістали тіла 23 загиблих. Про це повідомила ДСНС.
Станом на 12:30 у Шевченківському районі Києва рятувальники деблокували з-під завалів 23 людини, які загинули під час ракетної атаки росіян 29 грудня. 8 осіб врятовано.
За інформацією Нацполіції постраждало 35 людей. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Зранку Київська міська військова адміністрація повідомила про 19 загиблих.
Напередодні вдень президент Зеленський повідомив, що внаслідок масованого ракетного удару загинули 39, поранені 159 людей.
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