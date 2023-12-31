Судноплавства компанія Maersk зупинила перевезення Червоним морем на 48 годин через черговий напад на її судно. Гелікоптери США потопили човни хуситів, які атакували контейнеровоз Maersk, повідомило Центральне командування США (CENTCOM).

31 грудня контейнеровоз подав два сигнали SOS і повідомив про атаку з боку чотирьох малих човнів. Хусити обстріляли судно з відстані 20 метрів і спробували проникнути на нього, але команда контейнеровоза відкрила вогонь у відповідь. На борту судна ніхто не постраждав.

Відправлені до місця конфлікту гвинтокрили також зазнали обстрілу. Американські гвинтокрили відкрили вогонь у відповідь і потопили три з чотирьох невеликих човнів і вбили екіпажі. Четвертий човен піратів втік.

Обстріли суден, що прямують у міжнародних водах у Червоному морі, почастішали на тлі війни між Ізраїлем та палестинським радикальним рухом ХАМАС.

Удари за допомогою ракет чи безпілотників завдають єменські хусити, які підтримують палестинців, проти суден, пов'язаних, на їхню думку, з Ізраїлем. Maersk вже припиняв перевезення у Червоному морі у грудні на десять днів.

Кілька днів тому японські судноплавні компанії Nippon Yusen (також відома як NYK Line), Mitsui O.S.K. Lines та Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) оголосили , що змінюють маршрути своїх суден, щоб уникати атак єменських хуситів у Червоному морі.

Червоне море є найкоротшим водним шляхом, що з'єднує Азію та Європу через Суецький канал. Через Суецький канал проходить 12% світового потоку вантажних перевезень, він відіграє ключову роль у постачанні Європи близькосхідною нафтою. Альтернативний маршрут - навколо Африки, через мис Доброї Надії - на два тижні довше та значно дорожче.