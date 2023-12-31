Російські окупанти знову активно застосовують керовані авіабомби. 16 авіаударів за добу. Всі, крім одного, на Донеччині. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Кількість піхотних атак залишається на тому ж рівні. Найбільш активний ворог поблизу Авдіївки та на Марїнському напрямку. Загалом противник провів 32 бойових зіткнення, здійснив 864 артобстріли та 1 ракетний удар.

Загальні втрати російських загарбників минулої доби склали 466 осіб та 52 одиниці військової техніки. Зокрема, 8 танків, 7 ББМ, 16 артсистем, 32 БпЛА, 4 одиниці спецтехніки та 15 автомобілів.

З цінного, що знищили наші воїни - ЗРК "Бук-М", САУ 2С19 Мста-С та самохідний міномет 2С4 Тюльпан калібру 240 міліметрів. Злетіли у повітря 4 склади боєприпасів ворога.

Нагадаємо, що збиття 22 грудня одразу трьох російських літаків Су-34 суттєво вплинуло на тактику ворога на Херсонському напрямку - на певний час він відмовився від використання керованих авіабомб.