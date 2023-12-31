Рада Євросоюзу вирішила розпочати поетапну інтеграцію Болгарії та Румунії до Шенгенської зони. Про це повідомила Єврокомісія.

Країни ЄС домовилися скасувати прикордонний контроль на морських та повітряних кордонах з березня 2024 року. Контроль буде збережений на сухопутних кордонах.

Цей крок стимулює подорожі, торгівлю, туризм, посилить внутрішній ринок. Обговорення наступного рішення щодо скасування контролю на сухопутних кордонах продовжиться у 2024 році.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що переговори про скасування наземного прикордонного контролю завершаться "в розумні терміни".

Шенгенська спільнота була створена у 1985 році Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Зараз до неї входять 27 країн: 23 держави ЄС, Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Учасники Шенгену скасовують між собою прикордонний контроль.

Болгарія та Румунія очікують інтеграцію до Шенгенської зони з моменту приєднання до ЄС у 2007 році. Єврокомісія оголосила про готовність двох країн на цей крок ще 2011 року, але процес впродовж 12 років блокували різні країни ЄС.

У грудні 2022 року Рада Євросоюзу на рівні глав МВС погодила рішення, але його заблокувала Австрія, пояснивши це слабкими зусиллями країн у боротьбі з нелегальною міграцією.

У 2023 році приєднання до Шенгену блокувала Угорщина, яка критикувала Болгарію за введення податку на транзит російського газу.

Нагадаємо, 1 січня 2023 року Хорватія перейшла на євро та вступила до Шенгенської зони.