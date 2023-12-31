Влада Ізраїлю інвестує $3,2 млрд у будівництво заводу Intel на півдні країни. Про це повідомляє CNBC.

Міністерство фінансів Ізраїлю вже заявило, що це найбільша одноразова інвестиція Ізраїлю в Intel. Новий завод будується на базі вже існуючих підприємств компанії у місті Кір'ят-Гат, загальний обсяг приватних та державних інвестицій у проект становить $25 млрд.

Як пишуть ізраїльські ЗМІ, про перші інвестиції в будівництво заводу було оголошено ще в 2019 році. Тоді сума становила $10 млрд. Грант на $3,2 млрд, про який було повідомлено 26 грудня, буде надано Intel на кілька років.

Очікується, що новий завод Intel в Ізраїлі розпочне випуск продукції через чотири-п'ять років. На заводі використовуватиметься процес фотолітографії в глибокому ультрафіолеті (EUVL) - один із найбільш передових у виробництві мікропроцесорів.

Устаткування для заводу Intel поставить нідерландська компанія ASML - лідер лідера світового ринку в сегменті EUVL.

У червні повідомлялося, що Intel збудує у польскому Вроцлаві завод за $4,6 млрд. Підприємство на 2000 робочих місць має бути створене до 2027 року. Intel вже має завод в Лейксліпі (Ірландія) та будує підприємство у Магдебурзі (Німеччина). Intel - найбільший американський виробник процесорів.