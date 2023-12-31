"Детройт Пістонс" перервав серію з 28 поразок у НБА [ Редагувати ]
Американський баскетбольний клуб "Детройт Пістонс" вдома з рахунком 129:127 обіграв "Торонто" у матчі регулярного чемпіонату НБА.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард "Торонто" Паскаль Сіакам, який набрав 35 очок. У "Детройта" найбільше очок на рахунку захисника Кейда Каннінгема (30).
"Детройт" перервав серію з 28 поразок у лізі. Востаннє американський клуб перемагав 29 жовтня у домашній грі проти "Чикаго".
"Детройт" повторив антирекорд ліги за тривалістю серії поразок, встановлений "Філадельфією" у сезонах-2014/15 та 2015/16.
"Детройт" посідає останнє, 15-е місце у турнірній таблиці Східної конференції, здобувши 3 перемоги у 32 матчах, "Торонто" йде на 12-му рядку, на рахунку канадської команди 12 перемог.
Нагадаємо, у грудні баскетболіст з Черкас Дмитро Скапінцев став третім українцем в НБА.
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