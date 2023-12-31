Перекази українців з картки на картку оподатковуватимуться за ставкою 18% [ Редагувати ]
Кабмін затвердив Національну стратегію доходів, яка, серед іншого, передбачає оподаткування переказів з картки на картки за ставкою 18%. Про це повідомив директор економічних програм аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Анатолій Амелін.
Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18% (привіт кешева економіка)
У самому документі про це сказано, що "всі доходи фізичних осіб, отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України".
Коли зміни, передбачені у Нацстратегії, набудуть чинності, невідомо, адже вона розписана до 2030 року.
Оподаткування карткових переказів заперечив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%. В передноворічному вакуумі економічної інформації, "новину" понесли.
Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився.
За словами економістів, навіть зараз будь-які доходи фізосіб мають оподатковуватись, але податкова поки що не має доступу до рахунків, тому зараз неможливо відстежити надходження на банківські картки громадян.
У Національній стратегії доходів вказано, що податкові органи в майбутньому матимуть доступ до персональних рахунків українців поза межами банківської таємниці, що дозволить оподатковувати кожну операцію.
Однак досі незрозуміло, яким чином буде здійснюватися це оподаткування: безпосередньо під час здійснення операції або постфактум після подання відповідних звітів до Податкової служби.
У Нацстратегії також зазначено, що у 2024-2025 році мають запровадити податок на криптовалюту.
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