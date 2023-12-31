Асоціація боксу США (USA Boxing) допустить трансгендерів до жіночих турнірів з 2024 року за дотримання низки умов. Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на USA Boxing.

Боксерам, які бажають змінити категорію, необхідно оголосити про свою нову гендерну ідентичність, пройти операцію зі зміни статі та щокварталу проходити гормональне тестування.

Для чоловіків, які змінили стать, рівень тестостерону в крові не повинен перевищувати 5 нмоль/л. У боксера-чоловіка рівень гормону повинен перевищувати показник 10 нмоль/л. При цьому спортсмени віком до 18 років не зможуть змінити категорію.

У липні глава Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах заявив, що рішення про допуск трансгендерів мають ухвалювати спортивні федерації, однак цьому він зазначив, що заборона участі має бути підкріплена результатами відповідних досліджень та не порушувати права людини.

26 квітня USA Boxing оголосила про припинення членства у Міжнародній асоціації боксу (IBA) на знак протесту проти допуску росіян і білорусів до турнірів без заборони на демонстрацію національної ідентифікації. IBA очолює росіян Умар Кремльов.