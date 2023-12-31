Окупанти вдарили по Херсону: одна дитина загинула, інша у тяжкому стані [ Редагувати ]
У неділю, 31 грудня, російські війська обстріляли Херсон, внаслідок чого загинув 14-річний підліток, 9-річний хлопчик перебуває в дуже важкому стані. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. 14-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик - у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя.
Внаслідок ворожого обстрілу Херсона загинув 11- річний хлопчик, ще одна дитина у критичному стані, уточнює обласна прокуратура.
31 грудня близько 15:10 військові рф атакували Корабельний район міста. Загинув 11-річний хлопчик. У край важкому стані до лікарні доставлено ще одну дитину. Госпіталізовано також 30- річну жінку.
Поранення також отримали жінки 31 і 65 років. Усі травмовані отримують необхідну медичну допомогу.
Вранці внаслідок обстрілу Херсона постраждало семеро містян. Один з них, 52 - річний чоловік, у важкому стані. Двох людей відпустили на амбулаторне лікування.
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