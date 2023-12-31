Зеленський нагородив майже 700 захисників [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський підписав укази про відзначення нагородами українських воїнів. Ордени та медалі отримали майже 700 захисників. Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.
"31 грудня другого року повномасштабної війни. Нашого опору.
Напередодні я підписав кілька указів - указів про шану для наших воїнів, про нашу їм вдячність. Майже 700 воїнів.
Усі із цих майже 700 воїнів, відзначених зараз, а також медики, які теж відзначені та яким ми всі вдячні за порятунок наших військових, – усі вони проявили себе на передовій, у бойових бригадах, у захисті наших людей і всієї України. І 31 грудня, і 1 січня, і в кожен день святковий, і в кожен день буденний нашу Україну оберігають такі люди – такі українці й українки. Сила й гордість нашого народу.
Я хочу особливо подякувати всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях зараз. Усім, хто на фронті. Хто захищає наше українське небо і зараз, цього дня. Кропивницький і область. На жаль, знову сьогодні російські удари. І хлопці захищатимуть наше небо й цієї ночі, і завтра.
Усім, хто лікує наших воїнів, хто на чергуванні зараз у ДСНС України, в місцевих органах влади. І всім, хто і Новий рік використовує, щоб закрити черговий збір для хлопців на передовій.
Я дякую кожному, хто працює та працюватиме на наших оборонних підприємствах – без вихідних. І всім, хто вже завтра, 1 січня, не втрачаючи часу, продовжить комунікацію з партнерами України, аби наступного року в нашої держави було якнайбільше сил і засобів, щоб боротися проти російського зла", - заявив Зеленський.
Указ президента України К№870/2023 Про відзначення державними нагородами України опублікований на сайті Офісу президента.
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