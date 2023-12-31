Російські загарбники затримали на тимчасово окупованих територіях не менше 1500 осіб за начебто співпрацю з українським підпіллям.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На ТОТ півдня та сходу України окупаційні адміністрації разом з російсько-окупаційними військами продовжують застосовувати репресивні методи проти цивільного населення, особливо проти тих громадян, які відкрито висловлюють своє невдоволення щодо окупації територій", - йдеться у повідомленні.

За інформацією українського підпілля, не менше 1500 осіб з окупованих територій були затримані окупантами, які були запідозрені у співпраці з українським підпіллям на тимчасово окупованих територіях.

"Відтак російські окупанти намагаються знищити українське підпілля, яке активно веде проти них підпільну війну. При цьому, проукраїнські настрої на всіх тимчасово окупованих територіях тільки зростають", - йдеться в повідомленні.