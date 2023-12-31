Російські окупанти перекидають техніку в бік Бердянська [ Редагувати ]
Місцеві жителі Маріуполя помітили, що російські окупанти почали перекидати техніку в бік Бердянська.
Про це повідомляє радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко.
"Яка країна, такі й новорічні кортежі", - відреагував Андрющенко.
За його словами, місцеві жителі Маріуполя помітили російську колону, яка складалась з понад 10 вантажівок з боєкомплектами та техніку на тягачах, що прямували в бік Бердянська.
"Отак виглядає справжній кортеж “Деда Мороза”, - додав радник міського голови.
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