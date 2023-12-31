Компенсація на придбання житла: хто може отримати та які документи потрібно [ Редагувати ]
Попри війну, в Україні продовжує діяти програма, в межах якої ветерани можуть отримати компенсацію на придбання власного житла.
В Україні право на отримання компенсації на придбання власного житла мають:
- особи з інвалідністю внаслідок війни 1-ї та 2-ї групи (АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав);
- внутрішньо переміщені особи (ВПО), які є учасниками бойових дій, або особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;
- члени сім'ї особи, яка загинула або зникла безвісти, померла внаслідок АТО/ООС, заходах оборони, участі у бойових діях на території інших держав.
Для того, щоб стати на квартирний облік, необхідно надати такі документи:
довідку про зареєстроване місце проживання заявника та кожного члена сім'ї або довідку ВПО;
копію посвідчення УБД/особи з інвалідністю внаслідок війни/члена сім'ї загиблого;
довідку про те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи;
копії паспорта чи свідоцтва про народження та ідентифікаційного податкового номера всіх членів сім'ї.
Для отримання компенсації необхідно надати такі документи:
- заяву на призначення грошової компенсації;
- копію паспорта заявника;
- копію посвідчення УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни або ж члена сім'ї загиблого захисника/захисниці;
- копію довідки про безпосередню участь особи у бойових діях;
- письмову згоду в довільній формі кожного повнолітнього члена сім'ї;
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки між заявником і членами його сім'ї;
- копію рішення про взяття на квартирний облік на себе та кожного члена сім'ї;
- довідку про наявність чи відсутність зареєстрованого права власності на житло;
- довідку ВПО за період з 2014 року по 24 лютого 2022 року.
Як придбати житло за отриману компенсацію
Для того, щоб купити житло за отриману компенсацію, необхідно його обрати. Потім потрібно укласти договір про купівлю-продаж із продавцем та надати копію договору до органу соцзахисту.
Після цього - отримати письмову згоду органу соцзахисту на перерахування коштів продавцю й подати згоду та відповідну заяву до "Ощадбанку".
по темі
У 2024 році в Україні завершиться термін обмежень на ціни на електроенергію та газ. Це означає, що вже в квітні уряд може прийняти рішення про підвищення цін
З 1 січня 2024 року виплати на дітей у Польщі, які також отримують і українські громадяни, збільшаться
У третьому кварталі середньомісячна зарплата в Україні зросла на 22,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року
У 2023 році Верховна Рада України затвердила закон, який передбачає додаткові виплати до пенсій для певних категорій громадян
З 1 січня 2024 року в Чехії мінімальна зарплата збільшиться на 65 євро, що стане найбільш значущим підвищенням за весь період історії