На заході й півночі помірні дощі, місцями в країні туман: погода на 1 січня [ Редагувати ]
Завтра, 1 січня, у західних та північних областях можливі помірні дощі. Місцями в країні туман.
"Хмарно з проясненнями. У західних, вдень і в північних та Вінницькій областях помірний дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг; на решті території без опадів", - пише пресслужба.
В центральних та південних областях вночі та вранці місцями туман.
Зазначається, що вітер переважно південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура:
на заході коливатиметься від -1 до +4 вночі й від +4 до +7 вдень;
на півночі коливатиметься від -2 до +1 вночі й від +2 до +6 вдень;
на півдні коливатиметься від 0 до +4 вночі й від +8 до +11 вдень;
на сході коливатиметься від -2 до +2 вночі й від +2 до +5 вдень.
"Хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південний, 5-10 м/с", - пише пресслужба.
Температура в області вночі від -2 до +3, а вдень від +2 до +7. Тим часом у Києві вночі близько 0, а вдень від +4 до +6.
Значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку з опадами, очікується 1 січня на високогір'ї Івано-Франківської області.
Зокрема, помірна сніголавинна небезпека (2 рівень), утримується:
31 грудня - на високогір'ї Івано-Франківської області.
31 грудня-1 січня - на високогір'ї Закарпатської області.
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