Росія вивела в Чорне море три носії "Калібрів"

Росіяни на бойове чергування в Чорному морі вивели три надводних ракетоносіїв.

Про це повідомляється у дописі Сил оборони півдня в Telegram.

"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії - два фрегати і МРК", - йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування - 24 "Калібри".

В Силах оборони півдня підкреслили, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий.