Росія вивела в Чорне море три носії "Калібрів" [ Редагувати ]
Росіяни на бойове чергування в Чорному морі вивели три надводних ракетоносіїв.
Про це повідомляється у дописі Сил оборони півдня в Telegram.
"На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводних ракетоносії - два фрегати і МРК", - йдеться у повідомленні.
При цьому зазначається, що загальна готовність до застосування - 24 "Калібри".
В Силах оборони півдня підкреслили, що рівень ракетної загрози надзвичайно високий.
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