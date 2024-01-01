Росія атакувала дронами Хмельницьку область: поранено дитину [ Редагувати ]
Вчора ввечері, 31 грудня, російські війська вдарили дронами по Хмельницькій області. Поранення отримала дитина.
Про це повідомляє Хмельницька ОВА.
"Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала дитина. Її госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Над областю працювала ППО.
"В межах області сили ППО ЗСУ знешкодили 6 ворожих БпЛА типу "Shahed", - додали в ОВА.
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