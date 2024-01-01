Під час масованої атаки дронів-камікадзе "Шахед" 1 січня під удар потрапив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на околиці Львова. Ворог повністю знищив історичну пам'ятку.

За словами мера Львова Андрія Садового, цієї ночі ворог поцілив у два об'єкти національної памʼяті у місті, а саме:

в університет в Дублянах, де 100 років тому вчився Степан Бандера

в музей Романа Шухевича на Білогорщі.

"Символічно і цинічно. Війна за нашу історію", - зазначив Садовий.

Також про пожежу в музеї Шухевича під час атаки "Шахедів" повідомив і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Та назвав попередню причину.

"Пожежа у музеї Шухевича. Попередня причина: уламки ворожого безпілотника. На місце виїхали представники ДСНС", - написав він у Telegram.

Як виглядає музей після атаки

Як можна побачити на фото, внаслідок атаки дронів-камікадзе в музеї спалахнула велика пожежа. Вогонь охопив фактично всю будівлю.

При цьому мер Львова показав фото ліквідації пожежі в музеї, він зазначив, що пам'ятка повністю знищена окупантами.

"В день народження Степана Бандери москалі повністю знищили музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі", - написав Садовий та показав фото.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки на Львів та Львівщину.

Також кадри показали і в ДСНС. Там зазначити, що ворог здійснив атаку під ранок. За інформацією надзвичайників, музей згорів, але жертв та постраждалих немає.