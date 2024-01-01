Рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО [ Редагувати ]
Російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.
Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників Shahed-136/131.
Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківській області, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих Херсонської та Запорізької областей.
У новорічну ніч силам ППО вдалось знищити рекордну кількість ворожих ударних БПЛА - 87 із 90.
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