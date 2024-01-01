Кількість загиблих внаслідок атаки рф на Київ зросла до 28 людей [ Редагувати ]
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей.
"На жаль, тіла загиблих внаслідок ракетного удару ще продовжують знаходити. Рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло", - йдеться в повідомленні.
Наразі відомо про 28 загиблих внаслідок ракетного удару росіян.
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