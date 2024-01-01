У Японії стався потужний землетрус: влада оголосила попередження про цунамі [ Редагувати ]
У Японії стався землетрус магнітудою у 7.6 бали. На даний момент влада країни попереджає громадян про велике цунамі.
Наразі відомо, що на узбережжі Японського моря стався землетрус магнітудою 7,6 бала. Натомість у зв'язку із цим, в центральній префектурі Ісікава оголошено попередження про цунамі.
Водночас Японське метеорологічне агентство оголосило попередження для решти західного узбережжя острова Хонсю. Згідно з висновками спеціалістів, хвилі заввишки до 5 метрів прямували в сторону містечка Ното в Ісікаві, яке стало епіцентром землетрусу.
Попередження про цунамі також оголошено для прибережних районів префектур Ямагата, Ніігата, Тояма, Фукуї та Хіого.
Японське телебачення закликало людей якнайшвидше евакуюватися в безпечні місця на висотах та дахах багатоповерхівок.
Наразі відомо про припинення руху однієї з залізничних компаній, що курсує в небезпечному регіоні. Крім того, уряд Японії створив офіс з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації при канцелярії прем'єр-міністра в Токіо.
Нагадаємо, що в Китаї стався сильний землетрус. Станом на ранок 19 грудня було відомо про те, що жертвами природної катастрофи стало 118 людей.
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