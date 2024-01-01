В передмісті Токмака лунають вибухи [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області 1 січня лунають вибухи.
Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Русня в Токмаку приймає вітання з 2024 роком. Мешканці повідомляють про звуки вибухів в передмісті", - розповів він.
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