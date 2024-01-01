В Донецьку повідомляють про "приліт", над містом здійнявся клуб диму [ Редагувати ]
У тимчасово окупованому Донецькі зранку 1 січня повідомляють про "приліт". Над містом видніється густий стовп диму.
У мережі поширюють кадри після вибуху. Попередньо, йдеться про "приліт", з місця видно клуб диму.
Детальної інформації щодо причин та наслідків "бавовни" у Донецьку наразі немає.
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