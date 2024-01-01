В Одесі через нальот "шахедів" загинув 15-річний підліток (фото) [ Редагувати ]
Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 28 "шахедів", на жаль, були й влучання, загинув підліток. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік.
Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.
У результаті атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.
В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів.
Нагадаємо, рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет.
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