Упродовж новорічної ночі російські терористи атакували Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 28 "шахедів", на жаль, були й влучання, загинув підліток. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Частину дронів близько опівночі ворог свідомо спрямував на житлові квартали спальних районів Одеси та передмістя, де люди у власних домівках збирались родинами зустріти Новий рік.

Внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено щонайменше 3 багатоквартирних висотних будинки, 3 приватні будинки, господарські споруди.

У результаті атаки загинув 15-річний підліток. Трьох людей з пораненнями та опіками ушпиталено, ще четверо отримали медичну допомогу на місці та продовжують лікування амбулаторно.

В одному з припортових терміналів внаслідок влучання спалахнула пожежа, яку оперативно приборкано. Люди не постраждали.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину окупантів.

Нагадаємо, рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет.