Королева Данії Маргрете II оголосила про зречення престолу [ Редагувати ]
Королева Данії Маргрете II у новорічному зверненні оголосила, що має намір зректися престолу 14 січня 2024 року. 83-річна Маргрете II передасть трон своєму сину кронпринцу Фредеріку. Звернення королеви транслював данський телеканал TV 2.
За словами Маргрете II, замислитися над передачею престолу синові її змусила перенесена в 2023 році операція на спині.
Я вирішила, що зараз найкращий час. 14 січня 2024 року, через 52 роки після того, як я змінила свого улюбленого батька, я піду з посади королеви Данії.
Рішення королеви зректися престолу порушує традицію королівської родини в Данії, якої дотримувалися багато поколінь.
14 січня 1972 року помер данський король Фредерік IX, після чого трон перейшов до його дочки Маргрете II. На момент коронації їй було 31 рік. В історії Данії її правління було найдовшим.
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