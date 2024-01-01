Вандали спалили 745 автомобілів на території Франції у новорічну ніч, кількість затриманих у ході різних інцидентів перевищила 380 людей. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен.

Цього року загалом було спалено 745 автомобілів.... На всій території країни кількість затриманих склала 381 особу. Це на 10% менше порівняно з минулим роком. Тобто цю ніч можна охарактеризувати як відносно спокійну.

Міністр заявив, що це на 10% менше, ніж роком раніше, хоча згідно зі звітом МВС за 1 січня 2023 року, тоді в новорічну ніч спалили лише 690 автомобілів.

Глава МВС зазначив, що нинішня ніч загалом пройшла спокійніше, ніж 2022 року. Під час придушення заворушень близько 40 правоохоронців отримали поранення, що на 40% менше, ніж роком раніше.

У більшості випадків йшлося про легкі травми, отримані через обстріл правоохоронців за допомогою піротехніки. Міністр зазначив, що зниження травматизму та масштабу заворушень вдалося досягти у тому числі за рахунок посиленого контролю на кордонах та конфіскації нелегальної піротехніки.