У Львові "шахеди" знищили музей Шухевича та пошкодили університет, де вчився Бандера (фото) [ Редагувати ]
Внаслідок атаки "шахедів" у Львівській області знищено музей Романа Шухевича, а також пошкоджено будівлю Львівського національного університету природокористування, в якому майже 100 років тому навчався Степан Бандера. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
За попередньою інформацією наш регіон атакували 10 шахедів Без жертв.
У Дублянах ударною хвилею вибито вікна в гуртожитках, лікарні, каплиці та будинках. Загалом понад 60 вікон.
Також у навчальних корпусах аграрного університету знищено понад 600 метрів квадратних покрівлі та перекриття на площі 120 кв. м.
Також через падіння уламків "шахеда" у Дублянах знищені 5 вікон у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету Природокористування. Була пожежа. Її оперативно загасили. Без постраждалих.
Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю.
Голова Львівської ОВА Максим Козицький виклав кілька фото і написав:
Такий вигляд має музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на Білогорщі зараз. Нехай росіяни не сприймають це як успіх. Бо сенс життя Романа Шухевича - боротьба за Україну - продовжує жити у діях тисяч українців. Цього ніколи не вдасться знищити. Ворог поплатиться за все!
Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Решта близько 600 одиниць експонатів від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце. Зараз вони у безпеці.
Збитки - 2 мільйони 258 тисяч гривень. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують.
Нагадаємо, рф у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет.
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