Макрон у новорічному зверненні заявив про вибір між Україною та росією [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон у новорічному зверненні нагадав, що у червні 2024 року відбудуться вибори до Європарламенту і французи мають вирішити: "зупинити росію та підтримати Україну" або поступитися авторитарним силам".
Вам доведеться у червні ухвалити рішення про продовження цього переозброєння нашого європейського суверенітету перед небезпеками. Зупинити росію та підтримати українців чи поступитися авторитарним силам в Україні.
Загалом промова Емманюеля Макрона була присвячена внутрішньополітичним питанням: зокрема, інфляції в єврозоні та пенсійній реформі. Наприкінці промови він сказав, що 2024-й стане "роком французької гордості": "Ми будемо пишатися нашими спортсменами, нашими художниками".
Нагадаємо, у Франції в новорічну ніч спалили 745 автомобілів.
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