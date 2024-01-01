Перший тиждень Нового року принесе в Україну істотне похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

У вівторок, 2-го січня, ще буде досить стримано, навіть вдень більшість невеликих "плюсів". Хіба що дощ та вже мокрий сніг на півночі, заході та сході України провістять про зміну погоди. Південь та центр завтра, 2-го січня, втримаються від істотних опадів.

А впродовж 3, 4, 5 та 6 січня північні області України, східні та частина центру (Полтавщина, Дніпро з районами) опиняться під впливом арктичної повітряної маси.

Похолодання в Україні зумовлене буде затіканням холодного повітря із Арктики. Воно, похолодання, йтиме до нас, проходитиме значну відстань і різні території.

В Україні найбільші показники можуть десь досягати у нічні години -10-15 градусів, при проясненнях ще на 2-3 градуси нижче. Уникнуть морозів наші південна та західна частини, там на тижні буде тепло, навіть із "плюсами".



У Києві 2-го січня вночі ще буде тепло, до +2 градусів. Вдень, більше під вечір, температура повітря почне знижуватися до -1-3 градусів. Тому дощ переходитиме у сніг. До зміни погоди приєднається сильний вітер північно-західного походження.

Надалі на тижні в Києві спостерігатиметься типова зимова погода - мороз та періодичний сніг. На дорогах відновиться ожеледиця. Морози послабнуть, за попередніми прогнозами, 7-го січня.