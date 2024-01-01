У Києві біля "Батьківщини-матері" відкрився McDonald's [ Редагувати ]
У Києві біля монумента "Батьківщина мати" американська мережа ресторан швидкого харчування McDonald's відкрила новий фаст-фуд. Про це повідомила прес-служба компанії.
Новий McDonald's розташований на бульварі Миколи Міхновського, 33А (колишня Дружби народнів) - на транспортній розв'язці біля мосту Патона. Ресторан має площу 444 кв. м, вміщує 84 гостей у залі та 36 на терасі.
Ресторан оснащений двома за'їздами McDrive, терміналами самообслуговування та 10 цифровими панелями для замовлень.
Ресторан та доставка McDelivery працюють з 7:00 до 22:00, а McDrive - з 7:00 до 23:00. Ставши 101-м в Україні, він створив понад 70 робочих місць.
"Макдональдс" на бульварі Міхновського став 101-м закладом мережі в Україні.
17 листопада в Яремчі на Прикарпатті, поруч із водоспадом Пробою, відкрився ювілений 100-й ресторан McDonald's.
по темі
Київське метро розірвало договір із Київметробудом на продовження Сирецько-Печерської лінії у бік житлового масиву Виноградар
Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки російських терористів на Київ 29 грудня зросла до 28 людей
Samsung анонсувала холодильник з рецептами з продуктів, що знаходяться в ньому
Новий завод Intel в Ізраїлі розпочне випуск продукції через чотири-п'ять років. На заводі використовуватиметься процес фотолітографії в глибокому ультрафіолеті (EUVL) - один із найбільш передових у виробництві мікропроцесорів
Судноплавства компанія Maersk зупинила перевезення Червониму морем на 48 годин через черговий напад на її судно. Гелікоптери США потопили човни хуситів, які атакували контейнеровоз Maersk