Міністерство фінансів України офіційно заперечило чутки про те, що всі надходження на банківські картки фізичних осіб будуть оподатковувати за ставкою 18%. Це начебто передбачає Національна стратегія доходів. Про це йдеться в роз'ясненні міністерства.

Національна стратегія доходів України - це комплексний та структурований документ, який потрібно читати уважно. Будь-який захід, що планується до впровадження підкріплено описом проблематики, як обґрунтування необхідності кожної реформи. Наголошуємо, що у тексті Нацстратегії відсутні заходи щодо оподаткування надходжень на картку фізичної особи.

Некоректні висновки з цього питання могли бути зроблені на основі інформації з розділу 4.3.1 "Реформа спрощеної системи оподаткування":

Всі доходи фізичних осіб отримані поза межами підприємницької діяльності, крім тих, що прямо передбачені Податковим кодексом України, підлягатимуть оподаткуванню за загальною ставкою податку на доходи фізичних осіб, передбаченою Податковим кодексом України.

Насправді це означає, що:

В тексті відсутні слова про "будь-які надходження на картку фізособи";

Фраза про вимоги щодо "оподаткування доходів, отриманих поза межами підприємницької діяльності" відображає загальні принципи оподаткування, які вже і так існують в діючому податковому законодавстві (в розділі IV чинної редакції Податкового кодексу України).

Оподаткування карткових переказів заперечив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Черговий самопроголошений божевільний експерт у звичній спробі пошуку дешевого хайпу написав у себе в фб, що кожне перерахахування на рахунок кожної особи відповідно до затвердженої урядом Нацстратегіі доходів буде обкладатися податком 18%. В передноворічному вакуумі економічної інформації, "новину" понесли. Знаючи відповідь, сам ще раз перечитав стратегію. Передбачувано не знайшов. Але осад залишився.

Нагадаємо, "Подробиці" писали, про те, що зміниться з 1 січня в Україні: зарплати, податки та пенсія.