Індія запустила в космос супутник для дослідження чорних дірок [ Редагувати ]
Індійська організація космічних досліджень успішно запустила в космос ракету-носій PSLV-C58, яка вивела на орбіту супутник XPoSat.
Як повідомляється на сайті організації, ракета стартувала з космодрому на острові Шріхарікоту в Бенгальській затоці, де розташований Космічний центр ім. Сатіша Дхавана.
Завданням супутника XPoSat стане дослідження чорних дірок. За інформацією відомства, це його перший спеціалізований науковий апарат для проведення досліджень у галузі космічних вимірів рентгенівського випромінювання небесних джерел.
Супутник має два корисні навантаження: POLIX (рентгенівський поляриметр для астрономічних спостережень) і XSPECT (прилад для рентгенівської спектроскопії та хронометрування).
Завдяки запуску XPoSAT Індія стала другою країною після США, яка має станцію для вивчення чорних дірок та нейтронних зірок.
Нагадаємо, раніше NASA показало порівняльні розміри чорних дір.
Обладнання, встановлене на ракеті-носії, дозволить провести ще 10 наукових експериментів.
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